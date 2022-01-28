مقتل 10 جنود بهجوم مسلح في باكستان

وأشار بيان الجيش إلى أن "الهجوم وقع في بلدة كيش في إقليم بلوشستان، والقوات ردت على النيران مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين"، فيما لم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليته عن الهجوم.

وأضاف: "قوات الأمن اعتقلت في وقت لاحق 3 مسلحين، والبحث عن أولئك الذين شنوا الهجوم لا يزال جاريا".

