انت الان تتابع خبر مقتل 10 جنود بهجوم مسلح في باكستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الجيش الباكستاني أن مسلحين هاجموا موقعا أمنيا في منطقة نائية جنوب غربي البلاد، ما أدى لاشتباك بالأسلحة النارية أسفر عن مقتل 10 جنود وأحد المهاجمين.
وأشار بيان الجيش إلى أن "الهجوم وقع في بلدة كيش في إقليم بلوشستان، والقوات ردت على النيران مما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين"، فيما لم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليته عن الهجوم.
وأضاف: "قوات الأمن اعتقلت في وقت لاحق 3 مسلحين، والبحث عن أولئك الذين شنوا الهجوم لا يزال جاريا".
وأضاف: "قوات الأمن اعتقلت في وقت لاحق 3 مسلحين، والبحث عن أولئك الذين شنوا الهجوم لا يزال جاريا".