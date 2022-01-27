شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر اعتقال بحق ضباط كبار في الجيش العراقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير أصدر القضاء العراقب أمر قبض بحق قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي. كما أصدر أمر قبض آخر بحق آمر اللواء 22، وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي. وصدرت أوامر القبض بعد اتهامهم بقضية اختلاس أسلحة وأعتدة تابعة للفرقة وبيعها على مجاميع إرهابية، وتزوير مستندات وابتزاز مواطنين ضمن قاطع الفرقة.

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