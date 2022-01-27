شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. ضبط ثاني أكبر شحنة مخدرات في خليج عُمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت البحرية البريطانية من ضبط ثاني أكبر شحنة مخدرات في خليج عمان خلال أسبوع، بعملية استمرت 9 ساعات، حيث وصلت وزن الشحنة أكثر من طن.

يذكر أن السلطات البريطانية، كانت قد أعلنت الأحد الماضي، عن ضبط شحنة مواد مخدرة يزيد وزنها عن الطن، وبقيمة 15 مليون جنيه إسترلينى فى خليج عمان، والتى ضبطتها سفينة تابعة للبحرية الملكية.

وأضافت في بيان لها أنه بعد عملية استغرقت نحو 10 ساعات، تمكن فريق من السفية “إتش إم إس مونتروز” التابعة للبحرية الملكية، من الصعود على قارب مشتبه به فى المياه الدولية قبالة سواحل عمان.

وقد تمكن الفريق من ضبط 663 كيلوجراما من الهيروين، و83 كيلوجراما من الميثامفيتامين، و291 كيلوجراما من الحشيش والماريجوانا.