شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد أعمال العنف على الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان اليوم الخميس، في تجدد لأعمال العنف بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين بعد أن تسبب اشتباك حدودي مماثل في مقتل العشرات العام الماضي.

يشار إلى أنه لا يوجد ترسيم للحدود بشكل دقيق بين البلدين، وكلاهما يستضيف قواعد عسكرية روسية ومن حلفاء موسكو المقربين.

وقالت السلطات القرغيزية إن مواطنين طاجيك أغلقوا طريقا يصل بين مركز منطقة باتكين وقرية اسفانا القرغيزية. ونجح حرس الحدود على كلا الجانبين في فتح الطريق لكن القتال اندلع لاحقا.

وقالت حكومة المنطقة إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. ولم يصدر تعليق فوري عن حرس الحدود الطاجيكي. وكتب مسؤول من الإدارة المحلية لبلدة اسفانا الحدودية الطاجيكية على فيسبوك أن الجانب القرغيزي هو الذي أغلق الطريق.

وقُتل ما لا يقل عن 49 شخصا في القتال بين الدولتين اللتين تقطنهما أغلبية مسلمة في أبريل نيسان الماضي والذي تصاعد من اشتباك حدودي مماثل.