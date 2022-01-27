انت الان تتابع خبر أول تعليق من بتروفيتش بعد مباراة إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد مدرب المنتخب العراقي زيليكو بيتروفيتش، الخميس، أن العراق يمتلك الكثيرَ من المواهب، مشيراً الى أنه في الطريق الصحيحِ للارتقاءِ بلعبة كرةِ القدم في البلاد.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد مباراة العراق وإيران، "إيران المنتخبُ الأفضل في آسيا في الوقتِ الحالي، وكان تصوري سابقاً بأن كوريا الجنوبية هي الأفضل في آسيا، وبالرغم من ذلك قدّمنا مباراةً جيدةً أفضل بكثيرٍ من مباراة الذهاب التي خضناها ضد إيران، وأنا فخورٌ جداً باللاعبين، حيث قاتلوا من أجل الدفاعِ عن بلدهم".

وأضاف "إيران تمتلكُ أكثر من 15 لاعباً محترفاً في اوروبا، ونسعى إلى أن يكون لدينا فريقٌ يضاهي منتخبَ إيران في المستقبل، ونقارع مثل هكذا مستويات عالية كالتي يمتلكها المنافس"، موضحاً "بعضُ الشيء كنا غير محظوظين بعدم ترجمةِ الفرص بالرغم من قلتها، والواقع إننا لم نكن الأفضلَ في المباراة لكي نقول كنا نستحق تحقيقَ الفوز، لكن كان ممكناً أن نخرجَ متعادلين في أقل تقدير".

وأشارَ بتروفيتش، إلى "اننا غيّرنا الكثيرَ من اللاعبين منذ مشاركتنا في كأس العرب، وكان الهدف صناعةَ فريقٍ مستقبلي، والعراق يمتلك الكثيرَ من المواهب، وأنا أعلم أن الجمهور يترقب النتائج، لكنها لا تأتي من السماءِ بل تأتي بالعمل والتخطيطِ والصبر"، مشدداً بالقول "أنا لا أنكر دورَ وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، الذي يبذلُ كل ما بوسعه من أجل الارتقاءِ بالواقع الرياضي بصورةٍ عامة وليس على مستوى كرةِ القدم فقط".