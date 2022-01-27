دولة عربية تعلن بلوغ ذروة الموجة الرابعة من كورونا

وأوضح أن اعتصام الكوادر الطبية والمساعدة سبب إرباكا واضحا لشغل المركز ووزارة الصحة، مضيفا أنه في ظل الموجة الرابعة، من الضروري إعطاء الحقوق والمكافآت للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وصرح بأن مشغلات "بي سي أر" قاربت على النفاد، وأن العديد من المشاكل تحتاج إلى حلول.



وأشار إلى أن السعة السريرية في مراكز العزل عالية، وأن هناك نقصا في الكادر البشري المشغل لها بسبب الاعتصام.