انت الان تتابع خبر رئيس وزراء كندا يخضع للعزل المنزلي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خضوعه للعزل المنزلي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بكورونا.
وغرد رئيس الوزراء على موقع "تويتر" قائلا إنه علم بالتعرض للفيروس مساء أمس الأربعاء.
وأضاف أن نتيجة اختباره السريع كانت سلبية، إلا أنه يتبع إرشادات الصحة العامة التي تنص على البقاء في المنزل والعزل لمدة خمسة أيام في حال مخالطة مصاب بالفيروس.
وكتب ترودو: "أشعر أنني في حالة جيدة وسأعمل من المنزل... ابقوا آمنين، ورجاء تلقوا التطعيم" ضد الفيروس.
وأضاف أن نتيجة اختباره السريع كانت سلبية، إلا أنه يتبع إرشادات الصحة العامة التي تنص على البقاء في المنزل والعزل لمدة خمسة أيام في حال مخالطة مصاب بالفيروس.
وكتب ترودو: "أشعر أنني في حالة جيدة وسأعمل من المنزل... ابقوا آمنين، ورجاء تلقوا التطعيم" ضد الفيروس.