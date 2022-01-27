رئيس وزراء كندا يخضع للعزل المنزلي

وغرد رئيس الوزراء على موقع "تويتر" قائلا إنه علم بالتعرض للفيروس مساء أمس الأربعاء.

وأضاف أن نتيجة اختباره السريع كانت سلبية، إلا أنه يتبع إرشادات الصحة العامة التي تنص على البقاء في المنزل والعزل لمدة خمسة أيام في حال مخالطة مصاب بالفيروس.



وكتب ترودو: "أشعر أنني في حالة جيدة وسأعمل من المنزل... ابقوا آمنين، ورجاء تلقوا التطعيم" ضد الفيروس.