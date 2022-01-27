انت الان تتابع خبر بالوثائق.. برلماني يكشف عن بيع كردستان للنفط العراقي إلى إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عواد في منشور عبر صفحته على فيسبوك، "اعرض هذه الوثائق امام الشعب العراقي والكتل السياسية والزعامات العراقية والاعلام الحر، كنت ابحث عن دليل بيع حكومة اقليم كردستان النفط العراقي للكيان الصهيوني وقد حصلت على الرد من وزارة النفط وشركة تسويق النفط (سومو) باسماء وارقام وتواريخ الناقلات التي كانت تنقل النفط العراقي الى الكيان الصهيوني والذي بيع من قبل حكومة اقليم كردستان العراق ومنذ سنوات وحتى هذه اللحظة".وأضاف، "الاسبوع القادم ساتجه الى القضاء العراقي لابري ذمتي امام الشعب العراقي وامام الله".

أدناه الوثائق:

