الملك سلمان يعتمد 22 فبراير يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزير، أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير/ شباط من كل عام، يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم ”يوم التأسيس“، ويعتبر إجازة رسمية، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.



وقالت الوكالة، إن ”تحديد يوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام ميلادي لموافقته تاريخ 30 شهر جمادى الأولى من عام 1139هـ بناءً على ما استنتجه المؤرخون وفقا لمعطيات تاريخية حدثت خلال تلك الفترة وشهدت تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية والعديد من الإنجازات في عهده“.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار يمثل ”اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسته من الوحدة والأمن في الجزيرة العربية، بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها“.