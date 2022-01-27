20 قتيلا بين الإرهابيين في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الصومالي على أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عمليات عسكرية في محافظة غلجدود بوسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر في الجيش الصومالي أن العمليات أسفرت أيضا عن حجز متفجرات كانت تستهدف الإضرار بالشعب الصومالي مشيرة إلى أن من بين القتلى قادة من ميليشيات «الشباب».

وقال قائد الجيش الصومالي «إن الجيش كثف عملياته في الأيام الأخيرة للقضاء على الإرهاب مما أدى إلى نجاح إحباط الهجمات الإرهابية».