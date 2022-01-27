20 قتيلا بين الإرهابيين في الصومال

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر في الجيش الصومالي أن العمليات أسفرت أيضا عن حجز متفجرات كانت تستهدف الإضرار بالشعب الصومالي مشيرة إلى أن من بين القتلى قادة من ميليشيات «الشباب».
وقال قائد الجيش الصومالي «إن الجيش كثف عملياته في الأيام الأخيرة للقضاء على الإرهاب مما أدى إلى نجاح إحباط الهجمات الإرهابية».
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