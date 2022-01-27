بيونج يانج تطلق صاروخين قصيري المدى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى صباح أمس، في سادس تجربة صاروخية للبلاد هذا العام حتى الآن. وذكرت هيئة الأركان المشتركة العسكرية في كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت الصاروخين باتجاه البحر من هامهونج على الساحل الشرقي. وقالت سول «إن الصاروخين حلقا لمسافة حوالي 190 كلم وتحطما في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان. وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، التي أعلنت نفسها قوة نووية، اختبار صواريخ باليستية بعض أنواعها قادر على حمل رؤوس نووية.

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