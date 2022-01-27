لامون: توترات إيران وأذربيجان تنذر بالحرب

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ويقول الباحث الأمريكي آدم لامون، مدير تحرير مجلة «ناشيونال إنتريست»، في تقرير نشرته المجلة «إنه على الرغم من أن التوترات التي خيمت على البلدين في خريف عام 2021 قد هدأت الآن، لا تزال الاحتكاكات التي كانت أساس خلافهما دون حل.
ويشير هذا إلى أن تقاربهما قد يكون قصير الأجل».
ويضيف لامون «إن الاعتراف باحتمال نشوب صراع في المستقبل يتطلب إعادة النظر في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في عام 2020 حول إقليم ناجورنو كاراباخ، وهو جيب تديره أرمينيا ومعترف به دوليا كجزء من أذربيجان.
وبعد 44 يوما من القتال، استعادت القوات الأذربيجانية جزءا كبيرا من الإقليم والمناطق السبع المجاورة له من أرمينيا، مما منح أذربيجان السيطرة الكاملة على حدودها السابقة مع إيران، بفضل الدعم العسكري التركي الحاسم والأسلحة الإسرائيلية.
ثم أضفى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا الشرعية على الوضع الراهن الجديد على حساب إيران.
ويوضح لامون أنه مما لا شك فيه أن عجز إيران كان يظهر بشكل كامل طوال الحرب التي سقطت خلالها نيران المدفعية على الأراضي الإيرانية، وتجاهل المقاتلون دعوات طهران لوقف إطلاق النار وعروضها للتوسط في التوصل إلى حل.
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