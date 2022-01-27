شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة الليبي ونائبه يتورطان في قضايا فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مكتب النائب العام في ليبيا أمرا بحبس وزير الصحة على الزناتي ونائبه سمير كوكو احتياطيا؛ على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.

وأعلن مباشرة «التحقيق الثلاثاء المقبل في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله؛ لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية، والإحجام عن التقيد بالمعايير».

وأضاف أنه أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقعة المسندة إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن الباحث الاقتصادي خالد العماري قوله «واقعة حبس وزير الصحة ليست الأخيرة؛ فهي ضمن سلسلة عمليات قضائية طالت عددا من كبار مسؤولي الحكومة الليبية، حيث قام النائب العام الشهر الماضي بالأمر بحبس وزيري الثقافة والتعليم على خلفيات فساد مماثلة».

وأوضح أنه بالنظر إلى الوزراء الموقوفين، نجد أن وزاراتهم بها بالفعل فضائح ومصائب، ففي وزارة التعليم نتيجة الفساد يعاني الطلاب حتى الآن من أزمة الكتاب المدرسي، قياسا على باقي المحبوسين من الوزراء.

وفيما يخص وزير الصحة المحبوس حاليا، شملت الاتهامات الموجهة إليه القيام بأعمال توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بحسب البيان.