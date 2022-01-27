الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت قوات الأمن الباكستاني عملية إرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأفاد مسؤول في شرطة مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان أمس، أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة داهمت موقعا في منطقة «تربت» واعتقلت عنصرين إرهابيين ينتميان إلى منظمة إرهابية محظورة، وصادرت من حوزتهما أسلحة ومتفجرات وذخيرة.



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