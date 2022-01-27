الجسر الجوي السعودي ينقل 24 طنا مساعدات لكابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل الجسر البري الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 24 طنا، من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، شملت 600 سلة غذائية و600 كيس دقيق، وذلك في قلعة فتح الله بالعاصمة الأفغانية كابول، استفاد منها 300 أسرة. ودشن المركز أمس، المشروع الطبي التطوعي السابع، ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، حيث أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن 4 عمليات جراحية (قلب مفتوح)، و22 قسطرة علاجية للأطفال تكللت جميعها بالنجاح.



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