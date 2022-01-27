إسرائيل تعتقل أسيرين محررين وشرطتها تقتحم الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أمس باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن «المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وباحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه».

ووفق الوكالة «عرقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي دخول عشرات الشبان إلى المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة للاستمتاع بالثلوج التي غطت ساحات المسجد».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أسيرين محررين من بلدة قباطية جنوب جنين، ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين علاء حثناوي، وصلاح الدين كميل، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

على صعيد مختلف، أعلنت مصادر فلسطينية أمس، عن تسجيل ثلاث وفيات، اثنتان منها لطفلين خلال الساعات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية في خضم منخفض جوي عميق.

وذكرت المصادر أن طفلا رضيعا يبلغ شهرا واحدا توفي في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء توقف قلبه بسبب البرد الشديد.

وأوضحت المصادر أن شابا وشقيقته الطفلة لقيا حتفهما الليلة الماضية في حريق اندلع بمنزلهما في منطقة دومة ببلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وتتأثر الأراضي الفلسطينية بمنخفض جوي عميق منذ يومين، مما دفع السلطات المحلية إلى تعطيل عمل الوزارات والمدارس والهيئات المختلفة بشكل تام أمس.

وحثت الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية على عدم التحرك بالمركبات الخاصة في ظل تساقط الثلوج، تجنبا لانزلاق المركبات، وخوفا من أن تعلق في الطرقات.