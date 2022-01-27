فريق تقييم الحوادث: نحقق في استهداف حجز صعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الفريق المشترك لتقييم الحوادث «إنه بناء على ما رصده حول ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام وكذلك البيانات الصادرة من جهات رسمية عن استهداف قوات التحالف مركز احتجاز في محافظة صعدة بتاريخ 21 يناير الحالي، يؤكد الفريق المشترك أنه يتابع كافة ما يصدر حول العمليات العسكرية في اليمن التزاما منه بالمهنية والشفافية والحيادية والمصداقية». وأضاف «منذ الساعات الأولى لتداول الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع باشر المعنيون بالفريق المشترك إجراءات التحقيق وجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة به، وسوف يقوم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالإعلان عن النتائج فور استكمال تحقيقاته».



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