كمائن الجيش اليمني تفسد تسلل الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة الاعتداء الصاروخي لميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمدينة مأرب إلى 29 قتيلا وجريحا مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

ووفق تصريحات رسمية بالمحافظة، أسفر الاعتداء عن مقتل ستة أشخاص بينهم امرأة وإصابة 23 آخرين، بينهم 5 أطفال.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باستهداف حي المطار المكتظ بالسكان والنازحين بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

وأشار إلى أن هذه الجريمة النكراء امتداد لجرائم القصف الممنهج والمتعمد الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب الصامدة المكتظة بالسكان والنازحين من مختلف محافظات الجمهورية، والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء نساء وأطفالا وشيوخا‏.

وأكد أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المتعمد للأحياء السكنية والمدنيين في محافظة مأرب جريمة حرب مكتملة الأركان، وعمل انتقامي جبان يعكس حالة الإفلاس التي تعانيها بعد الهزائم النكراء والخسائر التي تكبدتها على أيدي أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة في مختلف جبهات القتال‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الجريمة النكراء، وسرعة العمل على إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

من جهتها دعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة لأكثر من 16 ألف أسرة من النازحين والسكان المدنيين في مديرية حريب.

وقالت الوحدة التنفيذية في بيان، «إن سكان مديرية حريب ونازحيها بحاجة طارئة للمساعدات الإنسانية في المجالات الإغاثية والإنسانية، وأكدت اللجنة جهوزيتها بكافة فرقها الميدانية لتسهيل أي مساعدات يتم تقديمها من المنظمات الإنسانية والإغاثية.

وأشارت إلى أن هناك طريقين رئيسين مفتوحين لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد التموينية والإغاثية لسكان مديرية حريب، عبر طريق «مأرب صافر حريب»، وطريق «شبوة بيحان حريب»، ميدانيا، تمكنت ألوية العمالقة وقوات الجيش من فرض سيطرتها على المواقع الحاكمة على معسكر أم ريش أهم معسكر في محافظة مأرب، بعد يوم من استعادة السيطرة على عقبة ملعاء الاستراتيجية بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وفي محافظة حجة نفذت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة كمينا محكما استهدف عناصر لميليشيات الحوثي في جبهة عبس بمحافظة حجة.

وقال مصدر ميداني «إن قوات الجيش في المنطقة الخامسة استدرجت تسللات لعناصر حوثية في جبهة بني حسن شمالي مديرية عبس. كما سقط ثمانية عناصر حوثية بقصف مدفعي لقوات الجيش في المنطقة الخامسة استهدف تجمعا للميليشيات في مدينة حرض شمالي المحافظة. وفي جبهة تعز تمكنت قوات الجيش من اقتحام قرية البرح في الأحطوب.

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