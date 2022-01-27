مصرع شخص في حريق شقة سكنية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق بمسكنه بمنطقة فريال بحي شرق مدينة أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة فريال بحي شرق مدينة أسيوط.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف والإطفاء وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بشارع أبو بكر الصديق ملك "محمود. أ. ب" مهندس زراعي بالمعاش.

أسفر الحريق عن مصرع صاحب الشقة واحتراق جميع محتوياتها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.