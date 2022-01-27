صور.. الفنان سامح حسين يزور جبال الملح في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

زار الفنان سامح حسين، اليوم الخميس، جبال الملح في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، على هامش تواجده بالمحافظة لعرض مسرحيته "حلم جميل" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد.

والتقط سامح حسين عددا من الصور التذكارية أعلى جبال الملح التي تظهر في الصور على أنها جرى التقاطها أعلى جبال من الجليد، كما ألتقط عدد من الصور مع أهالي مدينة بورفؤاد الذين رحبوا به.

يشار إلى أن مسرحية "حلم جميل" من إنتاج المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح، ضمن مشروع "المواجهة والتجوال" تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وتأتي المسرحية عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضي.