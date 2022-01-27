على غرار "طفلة المعادي".. الأمن يفحص فيديو تحرش سائق بطفلة داخل عقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات مقدع فيديو متداول زعم مروجوه أنه لسائق هتك عرض طفلة داخل عقار.

المقطع يشير إلى أن الواقعة وقعت يوم 20 يناير الجاري داخل إحدى البنايات السكنية وتحرش المشو في حقه بطفلة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

المقطع -لا تتجاوز مدته 20 ثانية- مصحوب بتعليق صوتي من سيدة "هو مكنش متوقع ان في كاميرا مصوراه" متسائلة "دا يرضي ربنا" فيما أظهرت إحدى الكاميرات صورة السيارة التي استقلها المتحرش الذي غادر قبل كشف أمره.

روايات متواترة تناقلها البعض حول هوية مالكة السيارة بأنها سيدة تدعى "هبة" واسخراج تراخيص السيارة من وحدة مرور نكلا بمركز منشأة القناطر شمال الجيزة.

مصادر أمنية قالت إن وحدة المرور المشار إليها تختص بإصدار ترخايص سيارات الأجرة "تاكسي - النقل" لقطاعي أكتوبر وشمال الجيزة.

أضافت المصادر أن فريق بحث يفحص الفيديو تنسيقصا مع إدارة المساعدات الفنية فضلا عن مراجعة مسؤولي وحدة المرو سالفة الذكر للتأكد من هوية مالكة السيارة ومن ثم استدعائها.

يشار إلى أن منطقة المعادي بالقاهرة شهدت واقعة مماثلة، وعاقبت المحكمة المتهم "محمد.ج." بالسجن المشدد 10 سنوات في مارس الماضي.