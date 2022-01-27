الارشيف / اخبار العالم

رئيس وزراء كندا يدخل العزل بسبب مخالطة مصاب بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - تورنتو - (أ ش أ):

دخل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في عزلة لمدة خمسة أيام بعد تعرضه لشخص مصاب بفيروس كوفيد.

وقال ترودو - في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أشعر أنني بحالة جيدة وسأعمل من المنزل. حافظوا على سلامتكم، وأرجو تلقي التطعيم".

وأشار ترودو - في تغريدته - إلى أن نتيجة الاختبار السريع جاءت سلبية.

وتعني هذه الأنباء أن ترودو (50 عاما) سيغيب عن إعادة افتتاح البرلمان يوم الاثنين المقبل. وأعيد انتخاب ترودو، الذي كان رئيسًا للوزراء منذ نوفمبر 2015، للمرة الثانية في سبتمبر الماضي.

ودخل ترودو في عزلة لمدة أسبوعين في مارس 2020 في بداية الوباء بعد أن ثبتت إصابة زوجته صوفي بكوفيد.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا