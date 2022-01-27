تشاووش أوغلو يكشف الموعد المحتمل لزيارة بوتين إلى تركيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

صرح وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحدد موعد زيارته إلى تركيا بعد حضوره مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 4 فبراير.

جاء ذلك في تصريحات تشاووش أوغلو للصحفيين بعد أن أعلن الكرملين في وقت سابق اليوم أن بوتين قبل دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، مضيفا أن توقيت الزيارة مرهون بـ”الجداول الزمنية” للرئيسين وتطورات الوضع الوبائي.

وقال تشاووش أوغلو: “كما هو معروف، دعا رئيس دولتنا (رجب طيب أردوغان) فلاديمير بوتين لزيارة تركيا. وخلال شهر يناير أجرينا مفاوضات، لكننا لم تنجح في تحديد الموعد. وقيل لنا إنه بعد حضور فلاديمير بوتين افتتاح أولمبياد بكين، قد يتم تحديد موعد. وكان بيسكوف أدلى بتصريح اليوم (بشأن زيارة بوتين) ونتطلع إلى أن تتحقق هذه الزيارة”.

وأكد تشاووش أوغلو استعداد أنقرة لاستضافة اجتماع للمجموعة الثلاثية التي تضم ممثلي روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تسوية أزمة دونباس.

وفي وقت سابق، ذكر أردوغان أنه دعا بوتين، إلى تركيا لإجراء لقاء، مجددا مبادرته للتوسط في حل التوتر بين روسيا وأوكرانيا.