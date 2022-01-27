شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: الهجوم الحوثي على المملكة والإمارات تصعيد خطير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد مكتب البرلمان العربي إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، ودولة الإمارات بصواريخ باليستية، عادًّا إياها تصعيدًا خطيرًا يهدد منظومة الأمن القومي العربي عامة والخليجي خاصة، ويشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين ويقوّض الأمن القومي العربي، ويضر بالأمن والسلم الدوليين .

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمكتب البرلمان العربي، الذي عُقد اليوم في القاهرة برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وأوضح البرلمان العربي في بيان له أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتحضير لاجتماعات لجان البرلمان العربي المقرر انعقادها شهر فبراير القادم، التي تسبق الجلسة الثالثة للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث.