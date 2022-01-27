روسيا: حتى فكرة الحرب مع أوكرانيا «غير مقبولة»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن حتى فكرة اندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا «غير مقبولة» وذلك في أحدث تصريح ضمن سلسلة بيانات رسمية تهدف إلى تبديد المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف أليكسي زايتسيف «لقد قلنا مراراً وتكراراً إن روسيا لا تخطط لغزو أي أحد. ونحن نعتبر أن حتى فكرة الحرب بين شعبينا غير مقبولة تماماً».