تقرير عبري: حزب الله يعزز مواقعه جنوب غرب سوريا لتنشيط جبهة الجولان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

حذّر تقرير استخباري إسرائيلي، على عكس تقديرات إسرائيلية سابقة، اليوم الخميس، من استمرار انخراط حزب الله اللبناني في مشروع يستهدف إقامة بنى تحتية عسكرية في القسم السوري من الجولان.



ويجري الحديث عن مشروع ينفذ بالتعاون بين الجيش السوري النظامي، وحزب الله، و“فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، وفق الراوية الإسرائيلية.

وطرح الإعلام العبري خلال العامين الماضيين هذا الملف، وسط تقديرات بأن إسرائيل نجحت بتقويض المشروع، الذي سيعني فتح جبهة عسكرية في الجولان السوري تستهدف إسرائيل، كما تقول.