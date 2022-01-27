شكرا لقرائتكم خبر عن 12 طنًا.. ضبط شحنة مخدرات لبنانية في طريقها لدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، عن ضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى السودان كمحطة أولى.

وكتب عبر حسابه على تويتر: “عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان، إذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط نحو 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة إلى السودان كمحطة أولى”.

وأضاف: “التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية”.

وقال: “لن ندخر جهدا في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب”.

صور ارشيفية-للمخدرات التى تم ضبطها بالايام الاخيرة

صور ارشيفية-للمخدرات التى تم ضبطها بالايام الاخيرة