شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي يحدد موعد انتخاب الرئيس 7 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس النواب العراقي اليوم تحديد السابع من فبراير المقبل موعدا لعقد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وأوضح البرلمان في بيان له أن رئاسة مجلس النواب اجتمعت اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشيخوان عبد الله، وحددت السابع من فبراير المقبل موعدا لجلسة المجلس الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقررت الرئاسة كذلك إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية في 31 يناير الجاري بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.