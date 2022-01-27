شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقرر تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي يمتد من 31 يناير الحالي حتى 28 فبراير المقبل، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا ومتحوراته.

ويمنح مرسوم حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي.