جامعة بنها تحافظ على مركزها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة عالميًا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2022.

وحققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة، وبلغ في هذا الاصدار 125.475 استشهاد مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغ 107.901 استشهاد بزيادة قدرها 17.574 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.

واحتلت الجامعة الترتيب العاشر بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والذي بلغ عددهم 54 في هذا الإصدار، كما جاءت في الترتيب 1180 عالميًا، ضمن 7490 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجها في هذا الإصدار.