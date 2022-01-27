إشارة راديو غامضة قادمة من الفضاء تتكرر بانتظام كل 18 دقيقة و18 ثانية بالضبط

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):

أظهرت دراسة حديثة أن إشارة راديو غامضة قادمة من الفضاء الخارجي تكررت كل 18 دقيقة و18 ثانية على مدار ثلاثة أشهر قبل أن تختفي، مما دفع إلى الاعتقاد أن الأمر يتعلق بنجم ميّت لم تتم ملاحظته من قبل.

وتحدث موقع Vice في 26 يناير 2022 عن الدراسة التي نشرت في مجلة Nature وأظهر فيها فريق دولي من علماء الفلك الراديوي وجود إشارة راديو من الفضاء تكررت بشكل مريب خلال أشهر.

وتكشف الإشارة عن "تواتر غير عادي" وفقاً للباحثين الذي قالوا إن مصدرها غير معروف حالياً لكنهم يعتقدون أنها يمكن أن تأتي من نجم ميت يقع على بعد أكثر من 4000 سنة ضوئية من الأرض.

وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى "فهم أفضل لنظريات التطور التي تحيط بحياة النجوم الضخمة وموتها"، كما قال مؤلفو الدراسة التي نُشرت يوم الأربعاء.

وبحسب ناتاشا هيرلي ووكر، عالمة الفلك الراديوي في المركز الدولي للأبحاث في علم الفلك الراديوي: "حقيقة تكرارها بانتظام تعني أنه من المحتمل جداً أن تكون صادرة من جسم دوار".

وتابعت "الدورات المدارية، أي الزمن المستغرق لدوران جرم حول جرم آخر، المكونة من 18 دقيقة ممكنة"، ولكن "لا يوجد نموذج ينتج مثل هذا الانبعاث الراديوي الساطع من جسمين يدوران حول بعضهما البعض بهذه الدقة، وأي نموذج من شأنه أن ينتج موجات راديو سينتج أيضاً انبعاث أشعة سينية لا نراها".

إشارة الراديو هي لغز كوني آخر يحير علماء الفلك فهم لا يعرفون أصلها، كما أن الإشارة حين تكون على هذه الدرجة من الانتظام تربك العلماء أكثر. من خلال حل هذا اللغز، يمكن للعلماء فهم ظواهر غريبة أخرى مثل الاندفاعات الراديوية السريعة والتي تظل في الغالب غير مفسرة.