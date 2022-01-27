طقس 48 ساعة.. الأرصاد: أمطار ورياح وشبورة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة لمدة 48 ساعة يومي الجمعة والسبت.

ويسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.​

طقس الجمعة 28 يناير

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس السبت 29 يناير

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



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