وزير خارجية قطر يصل طهران في زيارة رسمية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ذكرت وسائل إعلام رسمية في الدوحة وطهران، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وصل إيران، اليوم الخميس.

ويأتي هذا قبل أيام من إجراء أمير قطر محادثات في واشنطن، في وقت حاسم بالنسبة لجهود طهران والقوى الكبرى؛ لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

كما تأتي زيارة وزير الخارجية القطري، بعد أن قال نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الإثنين، إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا شعرت بإمكانية التوصل إلى ”اتفاق نووي جيد“.

وعرضت وكالة الأنباء (إرنا) لقطات مصورة للقاء الوزيرين في طهران، لكنها قالت إن الزيارة لا تهدف إلى تسهيل إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران 8 جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/ نيسان؛ بهدف إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وكان وزير الخارجية القطري زار طهران، في 9 أيلول/سبتمبر الماضي، والتقى عبداللهيان، وكانت أول زيارة له منذ أن نالت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ثقة البرلمان، في أواخر آب/أغسطس الماضي.