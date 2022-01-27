بيلاروسيا: القوات الروسية ستغادر بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 04:09 مساءً - قالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أو ”بيلاروسيا“، اليوم الخميس، إن القوات الروسية ستغادر البلاد بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة، الشهر المقبل، وفق وكالة ”رويترز“.

ويأتي نشر القوات الروسية في روسيا البيضاء، التي تقع شمال أوكرانيا، ضمن حشد عسكري روسي أوسع، أثار مخاوف الغرب من أن موسكو تخطط لمهاجمة أوكرانيا، فيما نفت روسيا ذلك.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه في نهاية التدريبات ستغادر الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أراضي روسيا البيضاء.

وارتفع الروبل الروسي، الذي عانى من ضغوط شديدة أثناء الحشد العسكري الروسي، بنسبة 1.1%، اليوم الخميس، بعد صدور البيان.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات المشتركة حتى 20 شباط/فبراير المقبل.

وكانت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء، قد أعلنت في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، أن روسيا أرسلت قاذفات قنابل استراتيجية بعيدة المدى من طراز ”tu-22m3″؛ من أجل الانضمام إلى دوريات حراسة المجال الجوي على طول الحدود الغربية للبلاد.

فيما قال جيش روسيا البيضاء، إن مقاتلات سو-30 إس إم من البلدين تشارك في تلك الدوريات.

وفي شهر أيلول / سبتمبر الماضي، افتتحت كل من روسيا وروسيا البيضاء رسميا تدريبات عسكرية ضخمة، في أراضي الدولتين وبحر البلطيق؛ الأمر الذي أثار قلق بعض دول حلف شمال الأطلسي، وفق ما أوردته شبكة الميادين.

وحضر كبار القادة العسكريين من البلدين حفل افتتاح التدريبات، التي أطلق عليها اسم ”زاباد – 2021″، غربي روسيا، حيث رفعت الأعلام وألقيت الخطابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن قوات قوامها 200 ألف جندي، ونحو 80 طائرة، وما يصل إلى 15 سفينة ونحو 300 دبابة، شاركت في التدريبات.

وحذر مسؤولون من حلف شمال الأطلسي، من أن هذه التدريبات، التي تأتي في أعقاب حشد عسكري روسي ضخم عند حدود أوكرانيا، تزيد في مخاطر وقوع حوادث أو خطأ في الحسابات، من شأنه إشعال أزمة.

وتشترك روسيا البيضاء في الحدود من الغرب والشمال الغربي مع بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وتشهد العلاقات بين روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي توترا؛ بسبب أزمة المهاجرين على حدودها الغربية، الذين حاولوا الوصول إلى الاتحاد للبحث عن حياة أفضل.