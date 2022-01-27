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دولة الإمارات تقدم 39.9 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 39.9 ألف جرعة جديدة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 39.956 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى، الخميس، 23.445.868 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 237.06 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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