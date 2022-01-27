شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تعلن تعرضها للاختراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الخميس، تعرضها للاختراق لفترة قصيرة.



وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الهيئة تعرضت لاختراق استمر عشر ثوان.

وأضافت: "خلال مدة استمرت عشر ثوان، ظهرت وجوه وأصوات على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية"، في إشارة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة في خارج البلاد.