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عاجل.. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تعلن تعرضها للاختراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الخميس، تعرضها للاختراق لفترة قصيرة.

 

وذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الهيئة تعرضت لاختراق استمر عشر ثوان.

 

وأضافت: "خلال مدة استمرت عشر ثوان، ظهرت وجوه وأصوات على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية"، في إشارة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة في خارج البلاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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