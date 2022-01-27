مصرع ثلاثة أطفال مهاجرين بحريق في المغرب

26 يناير , 2022
الحريق وقع بمأوى مؤقت في غوروغو شمال غرب المغرب (أرشيفية - رويترز)
لقي ثلاثة أطفال، هم أبناء مهاجرة نيجيرية، حتفهم في المغرب في حريق أدى إلى اختناقهم وتفحم جثثهم في مأوى مؤقت في غوروغو شمال غربي البلاد، حسبما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس (الثلاثاء).
وقال محمد أمين أبيدار، رئيس الفرع المحلي للجمعية، إن «الأم أشعلت ناراً داخل المأوى لتدفئة صغارها»، موضحاً أن الأطفال «لقوا حتفهم صباح الاثنين اختناقاً ثم احتراقاً بالنيران التي اندلعت في خيمتهم المؤقتة».
ونُقلت الأم «في حالة حرجة» إلى مستشفى في الناظور، البلدة الحدودية المجاورة لجيب مليلية الإسباني.
وتعذر الحصول على مزيد من التفاصيل من السلطات.
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