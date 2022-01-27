ألمانيا تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا

برلين: أعلن معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية أنه تم تسجيل أكثر من 164 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال اليوم الماضي، وهي أعلى نسبة إصابة منذ بداية تفشي الجائحة.

وبحسب المعهد فقد أصيب 164 ألف شخص بفيروس كوفيد -19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 166 حالة وفاة جراء الفيروس.

يذكر أن السلطات سجلت رقما قياسيا في 19 يناير الماضي، عندما أصيب أكثر من 112 ألف شخص بفيروس كورونا في يوم واحد.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ألمانيا منذ تفشي الجائحة أكثر من 9 ملايين إصابة، والوفيات 117126 حالة وفاة.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الألماني، اليوم، الأربعاء مناقشة قانون التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا، والذي في حالة إقراره سيبدأ تطبيقه في بداية الشهر السابع من العام الجاري على الأرجح.

وتنص مسودة القانون على أن يكون الشخص تلقى 3 جرعات من التطعيم ضد كورونا، أو يتم إنذاره، على أن يقدم على ذلك خلال فترة 3 أسابيع، وإلا يتعرض لدفع غرامة، لم تحدد بعد.

ويفترض أن تكون مدة القانون عامين فقط. وقال عضو لجنة الصحة في البرلمان الألماني عن حزب الخضر، يانوش دامن، إنه “نحتاج إلى الوقت حتى نتمكن من سن القانون بشكل جيد، ويجب أن نعطي وقت للمواطنين أن يقوموا بالتطعيم الطوعي خلال الفترة القادمة حتى يبدأ تطبيق القانون في الصيف”.