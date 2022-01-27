بيلاروسيا تؤكد القوات الروسية ستغادر بمجرد انتهاء التدريبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا اليوم الخميس إن القوات الروسية ستغادر، بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة في الشهر المقبل.



وتزامن نشر القوات الروسية في بيلاروسيا، شمال أوكرانيا، مع حشد عسكري روسي أوسع أثار مخاوف الغرب من تخطيط موسكو لمهاجمة أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا.

وقالت الوزارة: "في نهاية التدريبات ستغادر الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية للقوات المسلحة الروسية أراضي بيلاروسيا".

ومن المقرر أن تستمر التدريبات المشتركة إلى 20 فبراير (شباط) المقبل.