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بيلاروسيا تؤكد القوات الروسية ستغادر بمجرد انتهاء التدريبات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

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قالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا اليوم الخميس إن القوات الروسية ستغادر، بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة في الشهر المقبل.

 

وتزامن نشر القوات الروسية في بيلاروسيا، شمال أوكرانيا، مع حشد عسكري روسي أوسع أثار مخاوف الغرب من تخطيط موسكو لمهاجمة أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا.

 

وقالت الوزارة: "في نهاية التدريبات ستغادر الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية للقوات المسلحة الروسية أراضي بيلاروسيا".

 

ومن المقرر أن تستمر التدريبات المشتركة إلى 20 فبراير (شباط) المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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