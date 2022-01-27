شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 200 ألف ريال والسجن لمخالفي العزل الصحي بسبب كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أن عقوبة مخالفيلتعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بسبب فيروس كورونا تصل إلى 200 ألف ريال غرامة أو السجن والخروج النهائي للمقيم.



وقالت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم: "كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، يعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معاً".

وأوضحت أن تكرار المخالفة يضاعف العقوبة الأولى، مشيرة إلى أن عقوبة المخالف من غير السعوديين، الإبعاد عن المملكة، والمنع النهائي من دخول المملكة بعد قضاء العقوبة.