تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر طعناً في رأسه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي لإقدامه على قتل علي بن عيد بن مبارك الصيعري (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه في رأسه بسكين طعنة واحدة أدت لوفاته.



وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً أمس الأربعاء 23 / 6 / 1443 هـ في مدينة نجران بمنطقة نجران، وفقا لصحيفة عكاظ.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.