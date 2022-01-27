"تعالى أنا خدرته".. كيف تخلصت الزوجة الخائنة من شريك عمرها بمساعدة العشيق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في كشف غموض العثور على جثة "فران" في العقد الرابع من العمر، مقيم قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، ملقاة وسط المقابر.

كان اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة "أسامة.ع.م" 35 عامًا، "فران"، ومقيم قرية أبوصير الملق بمركز الواسطى، شمال المحافظة، مبلغ باختفائه منذ أسبوع، في مقابر قرية العلالمة بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.

بتكثيف البحث والتحريات التي قادها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز الواسطى، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه " ن .ف.م" 30 عامًا.

وكشفت المعلومات ارتباط الزوجة بعلاقة آثمة مع أحد الشباب، وأنهما اتفقا سويًا على التخلص من المجني عليه، فقامت بتخديره، وأجرت اتصالًا هاتفيًا بعشيقها الذي استعان بصديقه، وقاموا بوضع الزوج في جوال، ونقلوه بسيارة ملاكي إلى مدينة بني سويف، وتخلصوا منه وألقوا الجثة وسط المقابر.

باستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بتفاصيل الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.