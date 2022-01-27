أمطار ثلجية على سانت كاترين.. بيان حكومي بشأن موجة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ.

وأعلن شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار في المحافظات التي سقطت فيها الأمطار سواء من الشوارع الرئيسية أو الفرعية.

وأشار تقرير غرفة العمليات بالوزارة إلى توقف الأمطار في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والدقهلية.

وبين التقرير سقوط أمطار ثلجية على مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وغلق ميناء شرم البحري لارتفاع أمواج البحر، مع سقوط أمطار خفيفة في حي الجمرك وحي شرق بمحافظة الإسكندرية، ومدينة رأس البر بمحافظة دمياط، مع استمرار العمل بميناء دمياط أمام حركة الصيد والملاحة.

وأكد الوزير على أن التقرير أشار إلى سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ومركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ وغلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة.

وتابع شعراوي أن المحافظات مستمرة في التعامل مع التراكمات بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والطقس شديد البرودة مع نشاط كبير للرياح الباردة ولا توجد أمطار في باقي المحافظات.