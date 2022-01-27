تطعيم 900 ألف مواطن بلقاح كورونا في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

أعلنت محافظة الفيوم تطعيم 947 ألفًا و800 مواطن بقرى ومراكز المحافظة، من خلال 42 مركز ثابت، بالإضافة إلى مراكز تطعيم متحركة، فضلاً عن مجموعات طرق الأبواب.

واستعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نسب إشغال المستشفيات بحالات كورونا وعدد الأسِرة، وخطة توزيع الحالات الإيجابية بالتنسيق مع مستشفى الجامعة، لافتًا إلى توافر كميات مناسبة من الأكسجين السائل بمستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى توافر أسطوانات الأكسجين كمخزون إضافي بالمستشفيات، مضيفًا إلى أنه جرى استلام 2 جهاز تنفس صناعي، وجهاز رسم المخ لمستشفى الفيوم العام، بالإضافة إلى عرض نسب تعاقدات الأطباء بالمستشفيات، لتحسين الخدمة الصحية للمرضى.

ووجه محافظ الفيوم، مدير فرع هيئة الإسعاف، بإعداد دراسة بأماكن الحوادث وطبيعتها، تمهيدًا لإقامة مستشفى للطوارىء بطريق "القاهرة- الفيوم".