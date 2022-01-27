ألمانيا تضع الجزائر في "القائمة الحمراء" الخاصّة بفيروس "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - وضع معهد روبرت كوتش (RKI) الألماني في آخر تحديث له، الجزائر في "القائمة الحمراء" بعد إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ظل إنتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

وتم إدراج الجزائر إلى جانب 18 دولة أخرى تم تحديدها على أنها مناطق "عالية الخطورة" للسفر إلى ألمانيا.

وطالبت السلطات الألمانية بعدة إجراءات تقييدية للمسافرين من هذه البلدان "الحمراء".

وأصبح الآن إلزاميا على الجزائريين تسجيل دخولهم إلى ألمانيا على الموقع الرسمي https://www.einreiseanmeldeng.de.

وقامت ألمانيا مثل جميع البلدان المتضررة من السلالة الجديدة من فيروس كوفيد -19، بتحديث إجراءات الوصول إلى أراضيها.

لذلك يجب على جميع المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات، تقديم شهادة إختبار سلبية أو شهادة تطعيم أو دليل على التعافي عند الدخول.

وكان البروفيسور جنوحات كمال، رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، قد قال قبل يومين، إن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا يناهز 20 ألف حالة يوميا، وهي أرقام بعيدة كثيرا عن الحصيلة الرسمية المعلنة.

وتوقع جنوحات بلوغ ذروة الموجة الرابعة خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، مضيفا أنه "بعد إستقرار يدوم أياما قليلة يعاود المنحنى التراجع، حيث يستغرق الأمر بين 10 إلى 15 يوما، وهي الفترة التي يسجل فيها أعلى عدد من الوفيات، بناء على التجارب السابقة في مختلف الموجات".

المصدر: "النهار" الجزائرية