الارشيف / اخبار العالم

ألمانيا تتهم عالم روسي معتقل بتسليم بيانات عن صاروخ أوروبي إلى موسكو

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2022 12:25 مساءً

علم ألمانيا

أكدت النيابة الألمانية توجيه اتهامات بالتجسس رسميا إلى عالم روسي كان يعمل في أراضي هذا البلد واعتقل هناك العام الماضي.

وذكرت النيابة في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن العالم المدعو إيلنور ن. (دون الكشف عن اسمه الكامل) مشتبه فيه بالتجسس على البرنامج الصاروخي الأوروبي “أريان” لصالح موسكو.

ووفقا للمدعين، تواصلت خدمة المخابرات الخارجية مع العالم الذي كان يعمل في جامعة بإقليم بافاريا في خريف عام 2019، وأنه سلم إلى موسكو بيانات عن مشاريع بحثية في مجال التكنولوجيات الجوفضائية، وخصوصا مختلف مراحل تطوير صاروخ النقل الأوروبي “أريان”.

واعتقل هذا العالم في يونيو الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا