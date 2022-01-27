شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مقتل 27 خلال إحباط عملية تهريب مخدرات بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت السلطات الأردنية، أنها تمكنت من إحباط محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية.

وأوضحت أن العملية الأمنية أدت إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري، وأنه تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، بعد عمليات تفتيش موسعة للمنطقة.

وأضافت أن المنطقة العسكرية الشرقية، قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكدت أن عمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة للتأكد من خلو المنطقة من وجود مواد مخدرة أو مهربية آخرين.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الملكى، مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد جراء إطلاق نار من قبل مجموعة من المهربين، على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.