شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل تونجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر، وقع اليوم الخميس قبالة سواحل تونجا، وذلك بعد نحو أسبوعين من تعرض المملكة الواقعة في المحيط الهادئ لثوران بركاني وأمواج مد عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد نحو 250 كيلومترا من جزيرة "نوكوالوفا" الرئيسية، على عمق 14 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية بشأن حجم الاضرار التي نجمت عن الزلزال. ولا يزال الاتصال بتونجا محدودا بعد أن تسبب الثوران البركاني في قطع كابل الاتصالات الرئيسي هناك.

وكان ثوران بركان "هونجا - تونجا - هونجا - هاباي" الذي وقع في تونجا في 15 كانون الثاني/يناير الجاري، قد أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وغطى الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بالرماد البركاني وتسبب في حدوث موجات مد عاتية عبر المحيط الهادئ.