 الكرملين: فكرة فرض عقوبات على بوتين «مدمّرة»

26 يناير , 2022 بوتين (أ ف ب). اعتبر الكرملين الأربعاء أن فكرة فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تحدّث عنها نظيره الأميركي جو بايدن الثلاثاء، «مدمّرة». وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافة «سياسيًا، هذا الأمر ليس مؤلمًا، إنه مدمّر»، معتبرًا أن هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير.



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