الصين تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بـ"انتهاك اتفاقات" قمة بايدن وشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اتهمت بكين، الخميس، واشنطن بانتهاك اتفاقات قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن "الولايات المتحدة انتهكت الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني"، في أحدث إشارة إلى تعثر جهود تهدئة التوترات.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن "وانج احتج خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على تصرفات وصفها بأنها جهود من أمريكا للتدخل في أولمبياد بكين التي تنطلق الأسبوع المقبل".

وأشار وزير الخارجية الصيني أيضا إلى "دعم الولايات المتحدة لتايوان، وجهود واشنطن لبناء دوائر صغيرة من الدول ذات التفكير المماثل لمواجهة بكين".

وأوضح وانج أن "ما يشاهده العالم هو أن اللهجة الأساسية لسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين لم تحدث أي تغيير جوهري، وأن الجانب الأمريكي لم يجسد موقف بايدن".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة مستمرة في أقوالها وأفعالها الخاطئة، وتسبب صدمات جديدة للعلاقات الثنائية".

وكانت التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد انحسرت بعد قمة عبر الفيديو بين بايدن وشي، في أول اجتماع رسمي من نوعه بين الزعيمين.

ومع ذلك، ففي الأيام الماضية تبادل الجانبان الانتقادات اللاذعة بشكل متزايد بسبب جهود إدارة بايدن لتنظيم مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية (أولمبياد بكين).